В Воронеже определили фирму, которая займется комплексным развитием квартала на улице Никитинской

На месте аварийных домов в центре города возведут семиэтажный жилой комплекс с подземным паркингом.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже выбрали подрядчика, который возьмет на себя комплексное развитие территории (КРТ), ограниченной улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Мэр Воронежа Сергей Петрин в мессенджере МАХ рассказал, что сейчас администрация города готовит документы для заключения договора с исполнителем.

— Ранее проект благоустройства был рассмотрен на градостроительном совете при губернаторе, — поделился деталями глава города. — Согласно нему на этом месте появится жилой комплекс высотой до семи этажей с подземным паркингом.

Новостройки появятся на месте домов постройки 1930-х годов, которые признаны аварийными. В контакте также прописана обязанность подрядчика по подготовке и последующей реализации проекта восстановления расположенных в квартале объектов культурного наследия.

Вместе с этим в Воронеже реализуются пять проектов комплексного развития территорий. Напомним, на градостроительном совете при губернаторе Воронежской области в октябре 2025 года обсудили детали реализации двух из них — кварталов на улице Никитинской и возле переулка Отличников. Предварительно обе концепции получили одобрение архитектурной комиссии.

В администрации акцентируют, что в процессе комплексного развития территорий учитываются существующие инженерные сети, действующие и перспективные социальные объекты, а также городская среда. Дополнительно по поручению губернатора специалисты проанализируют резервы инженерных сетей, чтобы обновленные кварталы были полностью обеспечены коммуникациями. Также власти обещают ограничить точечную застройку, чтобы она не мешала развитию в рамках КРТ.