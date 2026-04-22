Пробные запуски нижегородских фонтанов перенесли на два дня

Время пробных запусков муниципальных фонтанов в Нижнем Новгороде перенесли на два дня. По данным городского департамента благоустройства, они начнутся 27 апреля.
Ранее на заседании городской думы директор департамента благоустройства Елена Пегова говорила, что пробные запуски начнутся 25 апреля.
Сейчас в городе идут работы по расконсервации фонтанов после зимы. Демонтированы деревянные укрывающие настилы, проводится установка необходимого оборудования, проверка насосного и электрического оборудования, пусконаладочные работы.
Дата запуска всех фонтанов в эксплуатацию осталась прежней — 1 мая.