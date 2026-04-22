Пробные запуски нижегородских фонтанов перенесли на два дня

Время пробных запусков муниципальных фонтанов в Нижнем Новгороде перенесли на два дня. По данным городского департамента благоустройства, они начнутся 27 апреля.

Источник: Коммерсантъ

Ранее на заседании городской думы директор департамента благоустройства Елена Пегова говорила, что пробные запуски начнутся 25 апреля.

Сейчас в городе идут работы по расконсервации фонтанов после зимы. Демонтированы деревянные укрывающие настилы, проводится установка необходимого оборудования, проверка насосного и электрического оборудования, пусконаладочные работы.

Дата запуска всех фонтанов в эксплуатацию осталась прежней — 1 мая.