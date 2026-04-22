В городе Туран в Республике Тыве построят современную школу

Современную школу возведут в городе Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тывы, сообщили в министерстве образования и науки региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Учебное заведение будет рассчитано на 825 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца декабря 2027 года.
Напомним, в 2025-м специалисты модернизировали начальную школу имени Хертек Анчимаа-Тока, расположенную в селе Кызыл-Даг. Учреждение получило новое оснащение. В учебных классах установили функциональную мебель, закупили современное оборудование, а также приобрели актуальные учебно-методические комплексы. А сейчас работы проводят в школе № 3 в городе Ак-Довураке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.