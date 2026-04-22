Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова посетила Ростовскую область

В правительстве Ростовской области состоялось совещание с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой и губернатора Юрия Слюсаря, сообщает пресс-служба главы региона.
На совещании обсудили итоги проверки качества и доступности медицинской помощи.
По информации донского правительства, в области сегодня реализуют национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
В рамках первого этапа проекта модернизации первичного звена в течение пяти лет обновили 87 учреждений. На эти цели потратили 5,5 млрд рублей. Также закупили более 18 тысяч единиц медоборудования на 10 млрд рублей и еще 300 санитарных автомобилей за 319,2 млн рублей.
В рамках второго этапа, в период с 2026 по 2030 годы, запланировали капитальный ремонт 95 объектов, закупку 111 единиц оборудования и 27 машин санитарного транспорта. Всего на указанные цели собираются выделить свыше 6 млрд рублей.
Алла Самойлова отметила достаточную оснащенность медучреждений Дона, но указала на необходимость более интенсивного обучения врачей диагностике и лечению с использованием оборудования. Отдельно глава надзорного ведомства уделила внимание обеспеченности пациентов медикаментами.
— В Ростовской области выстроена система льготного лекарственного обеспечения. На уровне региона были выделены дополнительные средства. Жалоб по итогам 2025 года практически нет. Количество лекарств, выдаваемых при выписке пациентов из стационара, достаточное. Область, пожалуй, один из немногих субъектов, где пациентам выдают объем препаратов на месяц, — отметила глава Росздравнадзора.
Алла Самойлова также поблагодарила за организационную поддержку интеграции новых территорий в систему здравоохранения России и за помощь раненым участникам СВО.
Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что все рекомендации Росздравнадзора обязаны взять в работу и включить в план системы здравоохранения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.