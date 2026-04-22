Житель Красноярского края похитил из гаражей инструменты, тушу оленя и 15 мешков рыбы

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Дудинки. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, ранее судимого безработного мужчину обвиняют в совершении кражи. Расследуя совершенное преступление, правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленник признался: похитил из гаражей инструменты и продукты. Установлено, что мужчина много раз замечал, как у гаражей разгружают мешки. Он предположил, что там могут находиться продукты, и решил их похитить, а затем продать. В одну из ночей злоумышленник проник в гаражи, откуда забрал строительные инструменты, тушу северного оленя и 15 мешков рыбы, принадлежащих представителю общины коренных малочисленных народов севера. Общая сумма ущерба составила 156 тысяч рублей. Похищенное он сгрузил на сани и спрятал под снегом в гаражном массиве. Полицейские обнаружили все имущество и вернули законному владельцу. Материалы уголовного дела переданы в суд, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.