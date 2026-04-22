Новый проект восстановления бывшего штаба армии в Холмогоровке оценили в 211 млн рублей

Новый проект восстановления бывшего штаба армии в Холмогоровке оценили в 211 миллионов рублей. Власти выделяют деньги на разработку документации. Распоряжение регионального правительства опубликовали на портале правовой информации.
Из областного бюджета в 2026 году профинансируют подготовку проектной и рабочей документации. Общий объём средств составляет 22,7 миллиона рублей. При этом предельная стоимость реконструкции здания оценивается в 211,4 миллиона.
В 2020 году усадьбу в Холмогоровке передавали в собственность областного Центра молодёжи. Её хотели превратить в круглогодичный комплекс регионального центра «Авангард» для проведения занятий по основам военной службы и образовательных программ патриотического характера. Работы оценивали в 428 миллионов рублей. Однако от этой идеи отказались.
В конце 2025 года стало известно, что бывший штаб армии собираются передать в пользование Национальному центру исторической правды при президенте РФ. Там хотят открыть музейное пространство.
Историческое здание в Холмогоровке — бывшая немецкая усадьба Фухсберг. В апреле 1945 года там находился Вспомогательный пункт управления 3-го Белорусского фронта и Командный пункт 43-й армии. Во время штурма Кёнигсберга из штаба руководили боевыми действиями видные советские военачальники — маршал Александр Василевский, генерал Иван Баграмян, генерал-лейтенант Афанасий Белобородов и другие.