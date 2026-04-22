Жителя Балтийска отправили на принудительные работы за спиленную березу

Ущерб от рубки дерева оценили в 87 тыс. рублей.

В Балтийске осудили местного жителя, который в прошлом году срубил березу в лесу. 52-летний горожанин проходил по статье о незаконной рубке с причинением ущерба в крупном размере. Погибшее дерево оценили в 87 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, дровосеку суд назначил 7 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Известно, что дерево мужчина спилил бензопилой 1 ноября 2025 года в лесном массиве, расположенном в районе ул. Западной в Балтийске.