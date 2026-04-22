Аграрии Чувашии смогут возместить часть затрат на покупку сельхозтехники

Отбор получателей субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования стартовал в Чувашской Республике, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Обновление материально-технической базы способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Также полученные средства аграрии смогут направить на уплату первоначального взноса по договорам лизинга. Подчеркивается, что под субсидирование подпадает техника, произведенная и приобретенная в 2025 году.
Прием заявок продлится до 28 апреля включительно. Более подробную информацию можно найти на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.