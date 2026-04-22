В Гурьевском районе ребёнку выплатят компенсацию после травмы в развлекательном центре

В Гурьевском районе по иску прокурора взыскана компенсация морального вреда в пользу ребёнка, получившего травму в развлекательном центре. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области в среду.
Инцидент произошёл 23 августа 2025 года в центре «Неопорт». Шестилетний мальчик получил травму головы.
Проверка показала, что при оказании услуг в учреждении не были обеспечены безопасные условия для детей. Прокурор подал иск с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск: в пользу несовершеннолетнего в лице законного представителя взыскано 225 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
В апреле 2025-го сообщалось, что в ТЦ «Балтия Молл» из-за нарушений эксплуатации игровых площадок закрыли активити-парк «Неопорт».