Лучшие пляжи Калининградской области: топ-10 мест для отдыха у Балтийского моря

Лучшее время — июль и август. В это время температура воды достигает +18…+22°C, меньше ветра и комфортнее купаться. В июне и сентябре — меньше людей, но прохладнее. Купальный сезон в Калининградской области начинается в середине июля и длится до конца августа. Кому-то по нраву придутся малолюдные пляжи Куршской и Балтийской косы, Балтийска и Донского, Филинской бухты и Куликово. Для отдыха с детьми наиболее подходящими будут Янтарный и Пионерский. Любителям повышенного комфорта подойдет сервис и развитая инфраструктура Зеленоградска и Янтарного. Имеется и такая категория отдыхающих, которая предпочитает променады вдоль Балтийского побережья — для них сезон отдыха может начинаться гораздо раньше, где-то в июне, и захватывать играющее красками начало осени. Например, в Балтийске можно погулять по Морскому бульвару, откуда открываются панорамные виды на город, затем перекусить в кафе, сесть на паром и отправиться на пустынную Балтийскую косу.