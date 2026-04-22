В Абакане стартовало голосование за объекты для благоустройства в 2027 году

Общественные пространства в Абакане, которые благоустроят в 2027 году, выберут в период с 21 апреля по 12 июня в ходе Всероссийского рейтингового голосования, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Жителям предложили рассмотреть в качестве такого объекта территории по улице Советской в границах улиц Кравченко и Итыгина, нечетной стороне улицы Аскизской в районе Культурно-досугового центра «Южный» и участок возле жилых домов по улицам Молодежной, 15 и Горной, 14. Также в список включили скверы «Медвежонок», «Пушкинский» и «Заречный».
Принять участие в голосовании могут все жители старше 14 лет. Сделать свой выбор можно на портале «Госуслуги».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.