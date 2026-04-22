Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 подъезд отремонтируют в Советском районе в этом году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в Красноярске проведут ремонт 21 подъезда Советского района за счет городского бюджета.

Источник: НИА Красноярск

Также в этом году отремонтируют проезды к социальным объектам. Так, асфальт уложат у многофункционального центра на ул. 9 Мая, 12 и у детской поликлиники по ул. Урванцева, 30.

Завершить ремонт проездов должны до конца сентября.

Список проездов Советского района, которые отремонтируют в этом году:

— ул. 9 Мая, 10.

— ул. 9 Мая, 12.

— ул. 9 Мая, 26а.

— ул. 9 Мая, 27 — ул. Шумяцкого, 7 г.

— ул. Мате Залки, 33 — 37.

— ул. Урванцева, 30.

— ул. Ястынская, 10а.

— ул. 9 Мая, 60а.

— пер. Светлогорский, 23.

— ул. Джамбульская, 19а- 19б.

— пр. Металлургов, 37а.

— ул. Николаева, 13- 11.

— ул. Тельмана, 32а.

— ул. Тельмана, 19.

— ул. Ферганская, 8- 6.

— ул. Устиновича, 18.

— ул. 78 Добровольческой бригады, 10.

— ул. Весны, 3.

— ул. Партизана Железняка, 11Б.

— ул. Партизана Железняка, 28.

— ул. Сергея Лазо, 38/пр. Металлургов, 55.