21 подъезд отремонтируют в Советском районе в этом году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в Красноярске проведут ремонт 21 подъезда Советского района за счет городского бюджета.
Также в этом году отремонтируют проезды к социальным объектам. Так, асфальт уложат у многофункционального центра на ул. 9 Мая, 12 и у детской поликлиники по ул. Урванцева, 30.
Завершить ремонт проездов должны до конца сентября.
Список проездов Советского района, которые отремонтируют в этом году:
— ул. 9 Мая, 10.
— ул. 9 Мая, 12.
— ул. 9 Мая, 26а.
— ул. 9 Мая, 27 — ул. Шумяцкого, 7 г.
— ул. Мате Залки, 33 — 37.
— ул. Урванцева, 30.
— ул. Ястынская, 10а.
— ул. 9 Мая, 60а.
— пер. Светлогорский, 23.
— ул. Джамбульская, 19а- 19б.
— пр. Металлургов, 37а.
— ул. Николаева, 13- 11.
— ул. Тельмана, 32а.
— ул. Тельмана, 19.
— ул. Ферганская, 8- 6.
— ул. Устиновича, 18.
— ул. 78 Добровольческой бригады, 10.
— ул. Весны, 3.
— ул. Партизана Железняка, 11Б.
— ул. Партизана Железняка, 28.
— ул. Сергея Лазо, 38/пр. Металлургов, 55.