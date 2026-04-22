Три очага бешенства обнаружили в Нижегородской области

Карантин по бешенству установили еще в трех населенных пунктах Нижегородской области. Информация об этом опубликована на портале правовой информации.
Так, указом губернатора с 13 апреля карантин введен в деревне Михальчиково Кстовского района. Очагом признана территория МБУ «Кстовское охотничье хозяйство».
Карантин также объявили в двух населенных пунктах Ардатовского района: с 14 апреля он действует в селе Михеевка на территории «Нижегородского областного общества охотников и рыболовов». Аналогичные меры приняли в селе Ризадеево в общедоступных охотничьих угодьях.
Во время действия карантина на территории неблагополучных пунктов запретили ввоз и вывоз животных, посещение посторонними лицами и охоту.
Напомним, карантин из-за пастереллеза ввели в селе в Пильнинском районе. Эпизоотическим очагом признали личное подсобное хозяйство.