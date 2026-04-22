Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три очага бешенства обнаружили в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

Карантин по бешенству установили еще в трех населенных пунктах Нижегородской области. Информация об этом опубликована на портале правовой информации.

Так, указом губернатора с 13 апреля карантин введен в деревне Михальчиково Кстовского района. Очагом признана территория МБУ «Кстовское охотничье хозяйство».

Карантин также объявили в двух населенных пунктах Ардатовского района: с 14 апреля он действует в селе Михеевка на территории «Нижегородского областного общества охотников и рыболовов». Аналогичные меры приняли в селе Ризадеево в общедоступных охотничьих угодьях.

Во время действия карантина на территории неблагополучных пунктов запретили ввоз и вывоз животных, посещение посторонними лицами и охоту.

Напомним, карантин из-за пастереллеза ввели в селе в Пильнинском районе. Эпизоотическим очагом признали личное подсобное хозяйство.