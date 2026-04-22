В «Суриков-центре» появится уникальная винтовая лестница

В строящемся «Суриков-центре» начали монтировать винтовую лестницу. Объект, который соединит цоколь и первый этаж, будет необычной формы — фраменты пола и крыши на втором этаже станут стеклянными, а на высоте сразу в два этажа появится световая инсталляция в виде берез.
Как рассказали в департаменте градостроительства, одновременно с этим на объекте идет устройство утепления, штукатурка и монтаж фасадной подсистемы. Также подрядчик установил лифт и выполнил кирпичную кладку перегородок. Ливневая канализация и водопровод готовы на 60%. В ближайшее время в центре начнется витражное остекление.
В целом готовность объекта оценивается в 44%.
«Объект возводится к 400-летию Красноярска. Откроется пространство в начале 2028 года, именно здесь стартует культурная программа в рамках юбилейного года. Поэтому, чтобы сдать объект строго по графику, к благоустройству подрядчик приступит этим летом, а в холодное время года будет выполнять отделочные работы. Можно сказать, они почти ювелирны. Архитекторы предусмотрели много интересных деталей в этом плане», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.