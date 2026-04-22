Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии модернизируют образовательные учреждения

В регионе обновят школы и политехнический колледж.

Источник: Национальные проекты России

Образовательные учреждения Республики Ингушетии модернизируют, сообщили в администрации главы и правительства региона. Работы проведут по нацпроекту «Молодёжь и дети».

В частности, в действующих школах республики намерены обновить материально-техническую базу. Их оснастят современным лабораторным оборудованием, интерактивными комплексами и другим. Это усилит естественно-научное и технологическое направления, расширит возможности для проектной и исследовательской деятельности школьников.

Кроме того, в Ингушетии планируют построить четыре общеобразовательные школы мощностью 1590 мест. Учреждения появятся в станице Нестеровской и селах Новый Редант, Плиево, Галашки.

Еще по проекту специалисты отремонтируют Ингушский политехнический колледж им. Ю. И. Арапиева. После завершения работ там создадут современные мастерские и лаборатории, что позволит открыть новые востребованные специальности в сфере туризма, ИТ и сервиса с учетом приоритетов экономики региона и кадровых запросов предприятий.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.