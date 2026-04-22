Снежная свистопляска ждет волгоградцам вдобавок к заморозкам

Осадки в Волгоградской области не прекратятся вплоть до выходных. Дискомфорта жителям добавит и сильный ветер. Так, 24 апреля его порывы могут достигнуть скорости 17−22 метров в секунду. Ураган, по прогнозам синоптиков, будет бушевать в областном центре и в муниципальных районах.