Кому грозит арест за воровство пакетов в магазинах, сказали эксперты

В камере можно провести до 15 суток.

Жителям Волгограда, которые ходят за покупками, стоит быть внимательнее с бесплатными пакетами в магазинах. Юристы предупредили: если взять слишком много, можно попасть на штраф или даже арест.

Преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев пояснил: если покупатель возьмёт значительное количество пакетов — например, один или два рулона — это могут квалифицировать как мелкое хищение. За такое нарушение по статье 7.27 КоАП РФ предусмотрен штраф от 3 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Также могут назначить обязательные работы на срок до 120 часов.

Штраф может достигать пятикратной стоимости похищенного, но не менее 3 тысяч рублей. Если стоимость пакетов меньше 1 тысячи рублей — наказание будет мягче. А вот если сумма превысит 2,5 тысячи рублей, дело может дойти до уголовной ответственности.

Эксперты напоминают: бесплатные пакеты предназначены для удобства покупателей, а не для запаса впрок. Взяли лишнее — рискнете попасть в протокол, пишет Ура.ру.

Так что перед походом в магазин или субботником во дворе стоит вспомнить простые правила: брать только то, что нужно, и не нарушать порядок. Это убережет от неожиданных расходов и неприятных разбирательств.

Ранее сообщалось, что в 2026 году придется менять электрические счетчики.