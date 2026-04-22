Кому грозит арест за воровство пакетов в магазинах, сказали эксперты

Преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев пояснил: если покупатель возьмёт значительное количество пакетов — например, один или два рулона — это могут квалифицировать как мелкое хищение. За такое нарушение по статье 7.27 КоАП РФ предусмотрен штраф от 3 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Также могут назначить обязательные работы на срок до 120 часов.