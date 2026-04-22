Новое оборудование для донецких школ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школы Донецкого городского округа получили современное оборудование для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (Технология)».
Кабинеты ОБЗР оснащены специализированным оборудованием: макеты стрелкового оружия, средства индивидуальной защиты, приборы контроля радиационной, химической и биологической обстановки. Эти нововведения позволят учащимся развивать важные практические умения, необходимые для формирования готовности защищать свою страну и обеспечивать собственную безопасность.
Кабинеты труда получили новый инструментарий, предназначенный для проведения практических занятий. Современное оборудование даст возможность школьникам освоить основы ручного труда, научиться работе с разнообразными материалами и технологиями, закрепляя полученные знания на практике. Такое оснащение стало возможным благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
