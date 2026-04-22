На Алтае выберут лучшего в регионе экспортера

Конкурс будет проводиться по четырем номинациям.

Предпринимателей Алтая приглашают принять участие в конкурсе «Экспортер года Республики Алтай», сообщили в министерстве экономического развития региона. Мероприятие проводится в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Среди конкурсных номинаций «Экспортер года в сфере промышленности и агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Прорыв года» и «Женщина-экспортер». Прием заявок продлится до 28 апреля. Подчеркивается, что победители предыдущего года не допускаются к состязанию в этом сезоне.

Более подробная информация об условиях участия, номинациях, порядке подачи заявок и критериях определения победителей размещена на официальном сайте Центра поддержки экспорта Республики Алтай. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (800) 250−01−28.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.