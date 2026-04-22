Для Учалинской больницы в Башкирии закупили стоматологическую установку

Современную стоматологическую установку разместили в детской поликлинике Учалинской центральной районной больницы (ЦРБ), сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан. Ее приобрели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Оборудование оснащено всем необходимым для проведения полного спектра лечебных и профилактических процедур. Установка обеспечивает высокую точность диагностики, комфорт для маленьких пациентов и врачей.
«Поступление нового оборудования — важный шаг в развитии детского здравоохранения региона. Теперь врачи смогут оказывать помощь на более высоком уровне, а дети — проходить лечение без страха и боли», — отметил главный врач Учалинской больницы Ильгиз Юсупов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.