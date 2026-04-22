Волга, Ахтуба и Дон вышли из берегов в Волгоградской области

На Волжской ГЭС продолжается половодье, сейчас через Волгоградский гидроузел сбрасывают максимальное количество воды — 26 тысяч кубометров в секунду. Такой режим сбросов действует с 20 апреля до особого указания. Как сообщают очевидцы, вода в пойме зашла, куда должна была. Но оценку половодью позже дадут специалисты. К тому же, пока не известно, как долго будут держать рыбную полку.