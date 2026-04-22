Волга, Ахтуба и Дон вышли из берегов в Волгоградской области

До неблагоприятных отметок уровень воды не поднялся.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области реки выходят из берегов. По данным Гидрометцентра РФ, Волга превысила отметку выхода воды на пойму в Волгограде и поселке Светлый Яр, Ахтуба — в Ленинске и Средней Ахтубе, Дон — в станице Новогригорьевской. По данным гидрологов, уровень воды не достиг и в ближайшие три дня не превысит неблагоприятных отметок.

На Волжской ГЭС продолжается половодье, сейчас через Волгоградский гидроузел сбрасывают максимальное количество воды — 26 тысяч кубометров в секунду. Такой режим сбросов действует с 20 апреля до особого указания. Как сообщают очевидцы, вода в пойме зашла, куда должна была. Но оценку половодью позже дадут специалисты. К тому же, пока не известно, как долго будут держать рыбную полку.

К Волге приковано много внимания в эти дни. Геннадий БИСЕНОВ.

В Волгограде Волга затопила Центральную набережную, которая в эти дни стала одним из самых популярных мест для фотосессий. Волгоградцы и гости города приходят посмотреть на большую воду, некоторые не боятся измерить температуру и глубину.

Кругом одна вода. Геннадий БИСЕНОВ.