В 2026 году в Хабаровском крае отремонтируют свыше 140 километров автодорог

Более 140 км трасс на территории Хабаровского края отремонтируют в этом году. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
В частности, специалисты обновят участок автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе. Его протяженность — 20 км. Там восстановят покрытие проезжей части, ликвидируют пучинообразования, уложат асфальт, нанесут разметку и установят знаки.
Также работы проведут на отрезке трассы обход поселка Красная Речка — Казакевичево. Маршрут ведет к социально значимым объектам, в том числе детскому саду, начальной школе и Дому культуры села Краснореченское. Мастера обновят обочины, тротуары, остановочные площадки и систему освещения. Также предусмотрено отремонтировать 8,6 км дороги Комсомольск-на-Амуре — Амурск.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.