В ассортименте «Молочной кухни» появились вареники-сердечки с творогом

Вкусные вареники-сердечки с творогом появились на раздатках нижегородской «Молочной кухни», сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
«Меньше месяца назад муниципальное предприятие впервые запустило производство вареников, которые сразу же стали хитом. Тогда приобрести их можно было с картофелем и картофелем и грибами. Сейчас же на раздатки поступили вареники с самой долгожданной начинкой — с творогом», — говорится в сообщении.
По словам Шалабаева, повара и технологи МБУ «Дирекция по организации питания» постарались не только порадовать глаз, но и сохранили главные принципы: натуральный состав и высокое качество.
«Уверен, и юные нижегородцы, и их родители по достоинству оценят новинку», — резюмировал мэр.
Ранее сообщалось, что молочные кухни Нижнего Новгорода перешли на цифровые рецепты.