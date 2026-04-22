Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ассортименте «Молочной кухни» появились вареники-сердечки с творогом

Главный принцип сохранен: натуральный состав и высокое качество.

Вкусные вареники-сердечки с творогом появились на раздатках нижегородской «Молочной кухни», сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.

«Меньше месяца назад муниципальное предприятие впервые запустило производство вареников, которые сразу же стали хитом. Тогда приобрести их можно было с картофелем и картофелем и грибами. Сейчас же на раздатки поступили вареники с самой долгожданной начинкой — с творогом», — говорится в сообщении.

По словам Шалабаева, повара и технологи МБУ «Дирекция по организации питания» постарались не только порадовать глаз, но и сохранили главные принципы: натуральный состав и высокое качество.

«Уверен, и юные нижегородцы, и их родители по достоинству оценят новинку», — резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что молочные кухни Нижнего Новгорода перешли на цифровые рецепты.