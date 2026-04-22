Почти 5 тысяч жителей Глазовского района Удмуртии прошли диспансеризацию

Напомним, в поликлинике № 2 Глазовской межрайонной больницы по улице Кирова в будние дни предусмотрена диспансеризация. Для этого необходимо обратиться в медкабинет без предварительной записи. С собой пациенту нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. А те, кому не подходит такой график, могут проверить здоровье в субботу.