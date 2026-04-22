Почти 5 тысяч жителей Глазовского района Удмуртии прошли диспансеризацию

Около 5 тыс. жителей города Глазова и Глазовского района Удмуртской Республики прошли диспансеризацию за первые месяцы 2026 года, сообщили в городской администрации. Такая работа проводится при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Кроме того, специалисты Глазовской межрайонной больницы за этот период провели 706 профосмотров. Всего за 2026 год планируется обследовать около 29 тыс. жителей.
Напомним, в поликлинике № 2 Глазовской межрайонной больницы по улице Кирова в будние дни предусмотрена диспансеризация. Для этого необходимо обратиться в медкабинет без предварительной записи. С собой пациенту нужны только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. А те, кому не подходит такой график, могут проверить здоровье в субботу.
Для городских предприятий больница организует выездное обследование без отрыва от производства. Кроме того, врачи проводят расширенную диспансеризацию для ветеранов специальной военной операции и членов их семей через социального координатора фонда «Защитники Отечества».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.