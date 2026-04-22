В Калининграде родители рассказали, сколько вынуждены тратить на подготовку детей к ЕГЭ

На репетиторов в среднем в неделю уходит 6000 рублей.

В Калининграде родители старшеклассников в среднем еженедельно тратят 6000 рублей на подготовку детей к ЕГЭ. Расходы семей на репетиторов для 9-классников составляют в среднем 5100 рублей в неделю. Об этом сообщает сервис SuperJob, ссылаясь на результаты свежего опроса родителей учеников 7−11 классов из Калининграда.

Отмечается, что чем старше ребенок, тем выше потребность в репетиторах. Их услуги оплачивают 30% семей учеников 7−8 классов, 53% родителей 9-классников и 57% родителей учащихся 10−11 классов.

Репетиторы чаще всего требуются по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. В 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия.

