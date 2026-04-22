Юрист Русяев объяснил, за строительство какой теплицы можно получить штраф

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru рассказал, за строительство какой теплицы можно получить штраф.
Обычная теплица с овощами и зеленью допустима. Но если она стоит на фундаменте и прочно связана с землёй, это уже не временная постройка, а объект недвижимости. Использование участка не по целевому назначению влечёт штраф: для граждан — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тысяч рублей. Если оценка отсутствует — от 10 до 20 тысяч рублей.
С 1 марта в Земельном кодексе действует новая глава о видах разрешённого использования. Один и тот же объект в соседних муниципалитетах могут оценивать по-разному. Юрист советует перед строительством капитальных построек сверяться с правилами землепользования и застройки.
