Юрист Русяев объяснил, за строительство какой теплицы можно получить штраф

С 1 марта в Земельном кодексе действует новая глава о видах разрешённого использования.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru рассказал, за строительство какой теплицы можно получить штраф.

Обычная теплица с овощами и зеленью допустима. Но если она стоит на фундаменте и прочно связана с землёй, это уже не временная постройка, а объект недвижимости. Использование участка не по целевому назначению влечёт штраф: для граждан — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тысяч рублей. Если оценка отсутствует — от 10 до 20 тысяч рублей.

С 1 марта в Земельном кодексе действует новая глава о видах разрешённого использования. Один и тот же объект в соседних муниципалитетах могут оценивать по-разному. Юрист советует перед строительством капитальных построек сверяться с правилами землепользования и застройки.

Ранее учёный Солодников рассказал об опасности клетчатки. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.