Как получить стандартный вычет на детей, напомнили в волгоградском УФНС

Жителям Волгоградской области напомнили порядок получения стандартных вычетов по НДФЛ на детей. Правила их предоставления изменились с 2025 года.
«Стандартный вычет на первого ребенка, как и прежде составляет 1 400 рублей в месяц. А вот вычеты на последующих детей значительно подросли: на второго теперь можно получить 2 800 рублей, на третьего и последующих — 6 000 рублей», — уточняют в пресс-службе регионального УФНС.
Налоговый вычет можно получать до тех пор, пока общий доход родителя, попечителя или опекуна, формирующий основную налоговую базу, не превысит с начала года 450 тысяч рублей.
Для воспитывающих ребенка-инвалида с детства, в том числе, инвалида первой или второй группы, обучающегося по очной форме, вычет увеличен до 12 000 рублей.
Вычеты предоставляются работодателем на основании имеющихся у него сведений о детях работника. Но если через налогового агента они получены не в полном размере, за перерасчетом можно обратиться в налоговый орган. Для этого необходимо заполнить налоговую декларацию по форме № 3-НДФЛ и приложить документы, подтверждающие его право на вычеты.
