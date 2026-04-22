Как получить стандартный вычет на детей, напомнили в волгоградском УФНС

Стандартный вычет на первого ребенка, как и прежде составляет 1 400 рублей в месяц. А вот вычеты на последующих детей значительно подросли.

Жителям Волгоградской области напомнили порядок получения стандартных вычетов по НДФЛ на детей. Правила их предоставления изменились с 2025 года.

«Стандартный вычет на первого ребенка, как и прежде составляет 1 400 рублей в месяц. А вот вычеты на последующих детей значительно подросли: на второго теперь можно получить 2 800 рублей, на третьего и последующих — 6 000 рублей», — уточняют в пресс-службе регионального УФНС.

Налоговый вычет можно получать до тех пор, пока общий доход родителя, попечителя или опекуна, формирующий основную налоговую базу, не превысит с начала года 450 тысяч рублей.

Для воспитывающих ребенка-инвалида с детства, в том числе, инвалида первой или второй группы, обучающегося по очной форме, вычет увеличен до 12 000 рублей.

Вычеты предоставляются работодателем на основании имеющихся у него сведений о детях работника. Но если через налогового агента они получены не в полном размере, за перерасчетом можно обратиться в налоговый орган. Для этого необходимо заполнить налоговую декларацию по форме № 3-НДФЛ и приложить документы, подтверждающие его право на вычеты.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как получить вычет на взносы по договорам НПО без представления деклараций.