Как воронежцы будут платить за отопление после его возвращения в апреле?

С 21 апреля в Воронеже возобновили отопительный сезон. Как будет начисляться плата за подачу тепла, корреспонденту vrn.aif.ru рассказали в филиале АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация».
Всё зависит от того, установлен ли в доме прибор учёта. При его наличии жители платят только за фактическое потребление тепла. Соответственно, сумма будет рассчитываться исходя из количества потреблённого тепла по данным счётчика с учётом площади квартиры.
Если же в доме нет прибора учёта, то плата будет рассчитываться по нормативу, который распределяется равными долями между отопительными месяцами.
«Для таких домов плата за отопление в течение всех месяцев отопительного периода одинаковая. Платёж рассчитывается исходя из площади квартиры, утверждённого норматива и тарифа на теплоэнергию», — поясняют в ресурсоснабжающей организации.
Таким образом, для домов без прибора учёта восстановление подачи тепла в апреле не повлияет на размер платежа.
Напомним, что отопительный сезон завершили в Воронеже 2 апреля из-за аномального тепла. Батареи в квартирах горожан стали холодными, и через несколько дней в регион пришло резкое похолодание. В связи с низкими температурами и обращениями местных жителей власти приняли решение о возобновлении отопительного сезона. Батареи в домах Воронежа потеплеют в течение недели.