Прием документов на соискание Премии Столля вышел на финальную стадию

Финальная неделя приема заявок — традиционно самая горячая пора для организаторов Премии имени Вильгельма Столля. Сейчас они активно обрабатывают документы от предпринимателей Центрального Черноземья.
«На сегодняшний день в оргкомитет поступило более 70 заявок. Традиционно наибольший интерес вызвала основная номинация “Бизнес, проверенный временем”. На нее подано больше всего заявок — 40% от общего числа. Номинации “Успешный молодежный бизнес” и “Креатив в квадрате” получили по 19% заявок. Еще 15% приходится на номинацию “За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства” и 7% — на новую номинацию 2026 года “Экорешения и развитие бизнеса”. До конца подачи заявок осталась еще неделя. Этого времени достаточно, чтобы правильно оформить заявку и подготовиться к последующей презентации своего проекта на этапе очных защит. Однако, советую предпринимателям не откладывать подачу документов на последний день, чтобы была возможность скорректировать заявку по рекомендациям команды оргкомитета», — рассказала Наталия Хван, руководитель оргкомитета Премии имени Вильгельма Столля, председатель Общественной палаты Воронежской области, член Гражданского собрания «ЛИДЕР».
Очная защита проектов состоится 20 мая в Общественной палате Воронежской области. Финалисты, попавшие в шорт-лист, представят членам жюри свои инициативы и раскроют конкурентные преимущества бизнеса, рыночные перспективы, вклад компании в развитие региона. Лауреат специальной номинации народного признания «Креатив в квадрате» будет определен по итогам открытого голосования на сайте Премии в середине мая. Напоминаем, что в спецноминации могут принять участие предприниматели из Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.
Итоги Премии торжественно подведут 27 мая в «Воронеж Марриотт Отеле». Первые лица региона вручат престижные награды победителям на площадке предпринимательского Форума имени Вильгельма Столля (12+), который продлится два дня.
Тема форума «Сильный бизнес — в сильном регионе» имеет практическую направленность. Каждая сессия — это конкретные инструменты и ответы на актуальные вопросы предпринимателей. Организаторы уже формируют деловую программу. Участников ждут встречи с хедлайнерами, лекции топ-спикеров, разбор креативных кейсов и живое общение с бизнес-комьюнити.
Подать заявку можно по 29 апреля включительно на сайте Форума и Премии в разделе «Премия».
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».