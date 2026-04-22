В Нижнем Новгороде высадят более 21 тысячи квадратных метров цветников

Более 21 тыс. кв. м цветников высадят на территории Нижнего Новгорода в 2026 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В частности, на улицах Советской и Кожевенной в дополнение к кустарникам разместят однолетние растения. Как отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, первые цветочные композиции появятся уже ко Дню Победы.
«Город зацветет яркими красками петуний, бегоний, агератумов, амарантумов, тагетесов, колеусов, а также тюльпанов, которые посадили в прошлом году, и других растений, хорошо приживающихся в условиях промышленного мегаполиса», — добавил он.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.