ГК «ЕКС» банкротит батайскую компанию из-за долга в 20,5 млн рублей

По данным kartoteka.ru, АО «ГК “ЕКС” зарегистрировано в Ярославской области в 1994 году. Компания специализируется на жилищном строительстве. Генеральным директором и бенефициаром компании является Алексей Власов. В 2023 году выручка компании составила 111,6 млрд руб., а чистая прибыль — 3,4 млрд руб. В 2025 году фирма заключила с правительством Ростовской области контракт на 22,3 млрд руб. на реконструкцию больницы скорой помощи в Таганроге стоимостью 22,3 млрд руб.