В Красноярском крае ограничат движение через два железнодорожных переезда

23 и 24 апреля железнодорожники ограничат движение автотранспорта через два переезда в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

23 и 24 апреля в Красноярском крае ограничат движение через два железнодорожных переезда. Как рассказали в КрасЖД, это связано с проведением ремонтных работ.

Пропускать автомобили будут по одной полосе в реверсивном режиме на объектах в поселке Нижний Ингаш:

— на пересечении с улицей Железнодорожная — 23 апреля с 06:00 до 18:00;

— на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь» на выезде из — 23 апреля с 06:00 до 18:00 и 24 апреля с 08:00 до 18:00.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.