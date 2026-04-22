23 и 24 апреля в Красноярском крае ограничат движение через два железнодорожных переезда. Как рассказали в КрасЖД, это связано с проведением ремонтных работ.
Пропускать автомобили будут по одной полосе в реверсивном режиме на объектах в поселке Нижний Ингаш:
— на пересечении с улицей Железнодорожная — 23 апреля с 06:00 до 18:00;
— на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь» на выезде из — 23 апреля с 06:00 до 18:00 и 24 апреля с 08:00 до 18:00.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.