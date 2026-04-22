На майские праздники меняется расписание пригородных поездов в Калининградской области

В Калининградской области в майские праздники — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая — меняется расписание движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба КЖД.
На Светлогорском и Зеленоградском направлениях магистрали каждый день будет ходить 97 поездов, на Балтийском направлении — 9.
На Багратионовском направлении в выходные и праздничные дни будет курсировать рельсобус с Южного вокзала в 8:25, обратно из Багратионовска — в 18:35.
На Мамоновском направлении назначается пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, из Мамоново — в 16:20.
На Черняховском направлении будет курсировать рельсобус с отправлением с Южного вокзала в 8:15, из Черняховска — в 13:05.
На Неманском направлении 3 и 11 мая курсирует пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21. 1, 2, 9 и 10 мая поезда в сообщении Калининград — Неман ходить не будут.
Обратно из Немана рельсовые автобусы будут отправляться 1 и 9 мая в 5:58, 3 и 11 мая — в 17:32.