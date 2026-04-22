Четверо норильчан осудят за нападение на охранников, не впустивших их в ресторан из-за дресс-кода (видео)

В Красноярском крае перед судом предстанут четверо жителей Норильска за нападение на охранников ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в конце декабря 2024 года в Норильске. Двое подвыпивших парней заглянули в ресторан «Норильск». У входа их остановили охранники, поскольку одежда мужчин не дотягивала до дресс-кода. Из-за этого произошел спор, парни ударили охранников. Однако нападавших вытолкали на мороз.
После этого один из них начал обзванивать приятелей. Через полчаса к ним приехали трое друзей. Вся компания собралась у входа, они ворвались в фойе, а затем в зал ресторана, где находились отдыхающие. Мужчины напали на охрану толпой и стали избивать. Один из нападавших выхватил нож и пырнул охранника в бедро. Пострадавшие получили ссадины, синяки под глазами, швы на лице.
«Свою вину фигуранты не признали. По их версии, первым ударил охранник, якобы оскорбивший участника СВО, находившегося в отпуске. Позже охрана, по словам нападавших, достала молоток и гвоздодер. Они приехали “разобраться мирно”, но потребовалась самооборона — нож достали из страха за жизнь товарища. Никто не планировал хулиганства, мужчины просто реагировали на агрессию охраны», — уточнили в надзорном ведомстве.
Прокурор утвердил мужчинам обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Четверо из них предстанут перед Норильским городским судом.
В отношении пятого — военнослужащего — дело выделено в отдельное производство, его расследует военный следственный отдел СК России. В настоящее время дело приостановлено, поскольку мужчина находится на СВО, пояснили в прокуратуре.
