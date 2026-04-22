В Воронеже утвердили график движения дачного маршрута № 79

В Воронеже начали работу сезонные дачные автобусы. У каждого есть установленное расписание, которое размещено на сайте Единого оператора городских пассажирских перевозок. Если горожанам необходимо скорректировать графики дачных автобусов, сделав их более удобными, — можно обратиться в управление транспорта.