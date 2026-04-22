В Воронеже утвердили график движения дачного маршрута № 79

В Воронеже начали работу сезонные дачные автобусы. У каждого есть установленное расписание, которое размещено на сайте Единого оператора городских пассажирских перевозок. Если горожанам необходимо скорректировать графики дачных автобусов, сделав их более удобными, — можно обратиться в управление транспорта.
А пока в мэрии Воронежа утвердили расписание маршрутки № 79. Автобусы курсируют по следующему графику: с остановки «Завод ГОО» в 6.30, 9.45, 18.00, с остановки «Сады “Дружба” — в 7.30, 11.00, 19.20.