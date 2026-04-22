Растения оказались способны «слышать» и реагировать на стук капель дождя

Как объясняют ученые, все высшие растения способны не только ощущать свет и реагировать на изменения в уровне освещенности, но и также они реагируют на касания и атаки вредителей, передают сигналы об этом другим представителям флоры, а также ощущают силу притяжения Земли. Как правило, все эти задачи решают специализированные структуры внутри клеток растений, не похожие на органы чувств животных.