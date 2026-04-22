Управляющим Пермским отделением Сбербанка назначен Игорь Чепеньков

В августе 2021 года Игорь был назначен управляющим Томским отделением Сбербанка. Под его руководством команда стабильно выполняла бизнес-показатели и демонстрировала лидерские позиции. При его участии в Томской области реализованы флагманские ИИ-проекты, заявленные на национальную премию «Лидеры ИИ», в регионе активно развивалось стратегическое партнёрство с корпоративными клиентами и начал работу Центр ИИ на базе Томского госуниверситета, также реализованы комплексные проекты в сфере здравоохранения, образования и цифровизации региона.