Управляющим Пермским отделением Сбербанка назначен Игорь Чепеньков

Игорь Чепеньков окончил Новосибирский государственный технический Университет по специальности «Финансы и кредит», а также London Business School по программе развития руководителей.
Карьеру в Сбере начал в Сибирском банке в 2011 году. За время работы получил управленческий опыт на руководящих позициях в корпоративном сегменте бизнеса, в том числе в качестве заместителя управляющего Кемеровским отделением Сбербанка курировал блок «Корпоративный бизнес».
В августе 2021 года Игорь был назначен управляющим Томским отделением Сбербанка. Под его руководством команда стабильно выполняла бизнес-показатели и демонстрировала лидерские позиции. При его участии в Томской области реализованы флагманские ИИ-проекты, заявленные на национальную премию «Лидеры ИИ», в регионе активно развивалось стратегическое партнёрство с корпоративными клиентами и начал работу Центр ИИ на базе Томского госуниверситета, также реализованы комплексные проекты в сфере здравоохранения, образования и цифровизации региона.
Игорь женат, воспитывает двоих сыновей и дочь. Увлекается спортом, любит читать.
Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Пермский край обладает колоссальными возможностями. Уверен, что профессионализм и опыт Игоря позволят успешно реализовывать масштабные региональные проекты, направленные на благо края: способствовать развитию предпринимательства, внедрять современные технологии, поддерживать социальные инициативы и участвовать в реализации программ, улучшающих качество жизни жителей».