Красноярский край в топе спортивных регионов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани прошло награждение премии «Спорт Бизнес Консалтинг». И Красноярский край вошел в топ-6 самых спортивных регионов, вошел в число номинантов «Спортивный регион года».
За этим результатом — системная работа. Красноярский край является столицей крупных всероссийских и международных турниров, при этом особое внимание уделяется развитию массового спорта. Создаются условия для занятий рядом с домом: работают клубы по месту жительства, реализуются проекты бесплатных тренировок «Дворовый инструктор» и «Сибирское долголетие». Параллельно развиваются адаптивные виды спорта и строится современная спортивная инфраструктур, подчеркнули в министерстве спорта края.
Помимо этого, в число лучших в номинации «Спортивно-массовое мероприятие года» вошел проект «УниверЛига». Это крупнейший фестиваль студенческого спорта в России, сравнимый по масштабам с Зимней универсиадой 2019 года: в соревнованиях по 27 видам спорта приняли участие более 3 000 спортсменов из 50 регионов страны.