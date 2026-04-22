В поселке Подгорном начали реконструкцию очистных сооружений

В поселке Подгорном Красноярского края стартовала реконструкция очистных сооружений. Работы ведутся по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На объекте уже приступили к устройству котлована, заготовке арматурных конструкций и демонтажу старого оборудования. Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов, до конца года планируется выполнить значительный объем работ. До конца года специалисты реконструируют здания очистных сооружений, канализационно-насосной станции, административно-бытового корпуса, здание решеток грубой механической очистки, а также построят новую иловую насосную станцию и станцию подкачки воды, — уточнил Игорь Епифанов. После завершения работ мощность очистных сооружений увеличится до 1 115 кубометров в сутки, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду и повысить надежность коммунальной инфраструктуры для более чем 5,3 тысячи жителей Железногорска и поселка Подгорного. Напомним, что в Уяре стартовал капремонт сетей водоснабжения по нацпроекту.