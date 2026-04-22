Фигурист Галлямов показал свою исполнившуюся мечту

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасий Мишиной, показал свою исполнившуюся наконец мечту.
«Всегда мечтал побывать в Тае. И вот наконец это сбылось», — написал он в своём телеграм-канале, выложив фото из Таиланда, где проводит отпуск.
На фотографиях фигурист купается в море, играет в мячик на берегу, пробует национальную кухню, гуляет. Он счастлив, расслаблен после трудного сезона, в хорошем настроении. Поклонники Галлямова в восторге от такого контента, желают ему ярких эмоций и впечатлений.
«Шикарный Александр! Шикарная природа! Шикарный отдых!», «Спасибо, Саша, за прекрасные фото. Очень рады за тебя. Наслаждайся!», «Здорово, когда мечты сбываются. Пусть и дальше так будет. Пусть исполнится всё задуманное. Настюше счастья!» — пишут они.
Известно, что Анастасия Мишина сейчас готовится к свадьбе. Но имя её жениха не разглашается.
Напомним, Александр Галлямов родился в городе Березники Пермского края. В паре с Анастасией Мишиной они бронзовые призёры Олимпийских игр в команде и в личных соревнованиях (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).