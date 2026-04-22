В Петербурге автомобиль упал в Обводный канал

В январе 2025 года в Санкт-Петербурге в воде оказались два автомобиля за сутки. В результате столкновения двух автомашин одна из них упала в Обводный канал. В автомобиле Mercedes находились две женщины, одна из которых погибла. Также в реку Фонтанку упал внедорожник, в котором находились три человека, их вытащили и госпитализировали.