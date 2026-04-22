В Петербурге автомобиль упал в Обводный канал

В Петербурге легковой автомобиль снес ограждение, сбил пешехода и упал в Обводный канал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
ДТП произошло утром 22 апреля у дома 54 на Лермонтовском проспекте. Сообщение в МЧС поступило в 5:53.
По данным «Фонтанки», пострадавший — 49-летний пешеход, которого автомобиль сбил до падения в воду. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 51-летний водитель автомобиля объяснил произошедшее неожиданным ухудшением самочувствия. По его словам, из-за этого он потерял управление.
МЧС опубликовало видео, на котором сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекают автомобиль из воды с помощью автокрана.
В январе 2025 года в Санкт-Петербурге в воде оказались два автомобиля за сутки. В результате столкновения двух автомашин одна из них упала в Обводный канал. В автомобиле Mercedes находились две женщины, одна из которых погибла. Также в реку Фонтанку упал внедорожник, в котором находились три человека, их вытащили и госпитализировали.
