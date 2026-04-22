Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области стартует мастерская для специалистов по туризму

Слушатели изучат цифровые решения в сфере гостеприимства и улучшат навыки коммуникации.

Представителей туристической сферы приглашают принять участие во втором модуле обучающей мастерской «Гостеприимная Вологодчина». Проведение этой программы соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Вологодской области.

Продолжение обучения пройдет 28−29 апреля в Кириллове. Там участники будут изучать применение цифровых решений в туризме, в том числе UX-/UI-дизайн и современные цифровые интерфейсы. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

«В мае программа продолжится в Тотьме и будет посвящена развитию коммуникативных навыков и управлению клиентским опытом туриста», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, в июне предусмотрена итоговая аттестация. В результате участники обучения — сотрудники администраций муниципальных образований и подведомственных учреждений в сфере туризма — получат удостоверение о повышении квалификации.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.