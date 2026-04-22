В Вологодской области стартует мастерская для специалистов по туризму

Представителей туристической сферы приглашают принять участие во втором модуле обучающей мастерской «Гостеприимная Вологодчина». Проведение этой программы соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Вологодской области.
Продолжение обучения пройдет 28−29 апреля в Кириллове. Там участники будут изучать применение цифровых решений в туризме, в том числе UX-/UI-дизайн и современные цифровые интерфейсы. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
«В мае программа продолжится в Тотьме и будет посвящена развитию коммуникативных навыков и управлению клиентским опытом туриста», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, в июне предусмотрена итоговая аттестация. В результате участники обучения — сотрудники администраций муниципальных образований и подведомственных учреждений в сфере туризма — получат удостоверение о повышении квалификации.
