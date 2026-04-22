В Москве временно закроют Мавзолей Ленина

Посетителей не будут пускать в Мавзолей Ленина с 23 апреля по 17 мая, сообщила РБК пресс-служба Федеральной службы охраны (ФСО).
В службе также добавили, что в этот период будет закрыт доступ к некрополю у Кремлевской стены, сообщает ТАСС.
Мавзолей могут закрывать на профилактические работы два раза в год. В феврале прошлого года Мавзолей закрыли на два месяца, посетителей также не пускали к мемориальному кладбищу на Красной площади.
8 апреля студент Константин Бодунов устроил дебош в Мавзолее Ленина. Суд установил, что молодой человек выражался нецензурной бранью, размахивал руками, мешал посетителям, нанес несколько ударов по саркофагу, а также бросил в него мокасин. Бодунова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».