В Москве временно закроют Мавзолей Ленина

Посетителей не будут пускать в Мавзолей Ленина с 23 апреля по 17 мая, сообщила РБК пресс-служба Федеральной службы охраны (ФСО).

Источник: РБК

В службе также добавили, что в этот период будет закрыт доступ к некрополю у Кремлевской стены, сообщает ТАСС.

Мавзолей могут закрывать на профилактические работы два раза в год. В феврале прошлого года Мавзолей закрыли на два месяца, посетителей также не пускали к мемориальному кладбищу на Красной площади.

8 апреля студент Константин Бодунов устроил дебош в Мавзолее Ленина. Суд установил, что молодой человек выражался нецензурной бранью, размахивал руками, мешал посетителям, нанес несколько ударов по саркофагу, а также бросил в него мокасин. Бодунова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве.

