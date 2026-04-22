В Прикамье выбрали перевозчиков для трёх субсидируемых водных маршрутов

Отбор перевозчиков на субсидируемые водные маршруты завершился в Пермском крае, сообщили в краевом Минтрансе.
С мая по октябрь на маршруте «Старые Ляды — Куликово» и «Березники — Быстрая» будет работать ООО «Мошево». Первое направление выполнит 65 рейсов, второе — 66. Перевозчиком на линии «Пермь — Заречный» с мая по сентябрь станет ООО «Камская круизная компания», запланировано 37 рейсов.
На маршруте «Сылва — Троица» перевозчик не нашёлся — конкурс объявят повторно. Здесь предстоит выполнить 583 рейса.
Навигация по всем направлениям начнётся в начале мая, если уровень воды в Камском и Воткинском водохранилищах позволит безопасно двигаться. Расписание будет опубликовано позже.
Субсидия на четыре маршрута в 2026 году превышает 28 миллионов рублей. В сумму входят не только средства на перевозки, но и по 580 тысяч рублей на текущий ремонт судов.
Напомним, электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» начнёт курсировать по маршруту Пермь — Закамск с 4 мая по 18 сентября.