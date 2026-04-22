Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы разъяснил, когда сдача дачи в аренду может обернуться штрафом

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о правилах сдачи дачных домов в аренду.

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о правилах сдачи дачных домов в аренду.

Как пишет Ямал 1, долгосрочная аренда на лето или на несколько месяцев, как правило, не считается бизнесом и законом не запрещена. А вот с посуточная сдача может расцениваться законом как оказание гостиничных услуг. Согласно закону, заниматься бизнесом в СНТ запрещено.

Депутат посоветовал внимательно изучить устав своего товарищества — там могут быть прямые запреты или ограничения на аренду. Разрешения председателя или уведомления соседей для сдачи дома не требуется. Но если арендаторы нарушают тишину или правила проживания, соседи вправе пожаловаться в правление СНТ или в полицию.

За нарушение целевого использования земли из-за предпринимательской деятельности, то есть посуточной аренды, грозит штраф от 10 тысяч рублей.

Фото на главной: ru.freepik.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.