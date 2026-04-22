Депутат Госдумы разъяснил, когда сдача дачи в аренду может обернуться штрафом

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о правилах сдачи дачных домов в аренду.
Как пишет Ямал 1, долгосрочная аренда на лето или на несколько месяцев, как правило, не считается бизнесом и законом не запрещена. А вот с посуточная сдача может расцениваться законом как оказание гостиничных услуг. Согласно закону, заниматься бизнесом в СНТ запрещено.
Депутат посоветовал внимательно изучить устав своего товарищества — там могут быть прямые запреты или ограничения на аренду. Разрешения председателя или уведомления соседей для сдачи дома не требуется. Но если арендаторы нарушают тишину или правила проживания, соседи вправе пожаловаться в правление СНТ или в полицию.
За нарушение целевого использования земли из-за предпринимательской деятельности, то есть посуточной аренды, грозит штраф от 10 тысяч рублей.
