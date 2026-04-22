Зима возвращается: синоптики объявили оранжевый уровень опасности в четверг

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен по всей территории республики в четверг, местами пройдет мокрый снег, сообщили в Белгидромете.

Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, утром и днем 23 апреля на большей части территории страны, в том числе и в Минске, ожидается усиление северо-западного и северного ветра с порывами до 15−20 м/с.

«Предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности)», — сообщили в Белгидромете.

Ранее синоптики уже сообщали о том, что погодные условия будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и холодной арктической воздушной массы, которая поступит с севера Европы.

Ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут кратковременные осадки — дождь, местами возможен мокрый снег.

Ночью температура будет колебаться от −1°С на востоке до +7°С на юго-западе. Днем столбики термометров покажут +4…+11°С, на западе — до +15°С.