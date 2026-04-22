Карантин по бешенству ввели в трёх населённых пунктах Нижегородской области

В Нижегородской области установили карантин по бешенству еще в трех населенных пунктах. Соответствующие указы губернатора опубликованы на официальном портале правовой информации. Ограничительные меры затронули деревню Михальчиково Кстовского района, а также села Михеевка и Ризадеево Ардатовского округа.
Эпизоотические очаги зафиксированы преимущественно на территориях охотничьих угодий. В Кстовском районе это зона МБУ «Кстовское охотничье хозяйство», в Ардатовском округе — участки областного общества охотников и рыболовов и общедоступные угодья. В настоящее время комитет ветеринарии Нижегородской области разрабатывает и реализует план по ликвидации выявленных очагов инфекции.
На период карантина в неблагополучных пунктах запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий со скоплением животных. В очагах действует запрет на лечение больных особей, ввоз и вывоз животных (кроме вакцинированных в последние 179 дней), снятие шкур с трупов и охоту. Посещение зон заражения посторонними лицами также строго ограничено.
Ранее очаги бешенства обнаружили еще в двух селах Нижегородской области.