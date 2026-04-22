Более 1600 детей с ОВЗ получили комплексную помощь соцслужб в Волгограде

В Волгоградской области с начала 2026 года квалифицированную помощь от команды реабилитологов соцучреждений региона получили более 1,6 тысячи юных волгоградцев с ограниченными возможностями здоровья, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По данным комитета социальной защиты населения Волгоградской области, поддержку оказывают в оснащенных современным оборудованием отделениях реабилитации для детей и подростков. Такие отделения работают в 20 центрах соцобслуживания, а также на трех профильных площадках реабилитации: «Вдохновение», «Доверие» и «Надежда».
Для каждого ребенка разрабатывают персонализированную программу, которая учитывает его уникальные потребности. В работе с детьми активно используют сенсорную интеграцию, занятия в бассейне и физиотерапевтические комплексы.