Более 1600 детей с ОВЗ получили комплексную помощь соцслужб в Волгограде

Регион активно развивает реабилитацию, создавая комфортные условия и поддерживая семьи.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области с начала 2026 года квалифицированную помощь от команды реабилитологов соцучреждений региона получили более 1,6 тысячи юных волгоградцев с ограниченными возможностями здоровья, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным комитета социальной защиты населения Волгоградской области, поддержку оказывают в оснащенных современным оборудованием отделениях реабилитации для детей и подростков. Такие отделения работают в 20 центрах соцобслуживания, а также на трех профильных площадках реабилитации: «Вдохновение», «Доверие» и «Надежда».

Для каждого ребенка разрабатывают персонализированную программу, которая учитывает его уникальные потребности. В работе с детьми активно используют сенсорную интеграцию, занятия в бассейне и физиотерапевтические комплексы.