В Японии начали платить одиноким за установку приложений для знакомств

В японской префектуре Кочи одиноким жителям начали компенсировать расходы на использование приложений для знакомств. Таким образом регион пытается бороться с рекордно низким уровнем рождаемости в стране, сообщает South China Morning Post.
Жители в возрасте от 20 до 39 лет смогут получить субсидию до 20 тыс. иен (около $125) на 2026 год. Средства выделяются на использование приложений, сертифицированных как «интернет-сервис знакомств для поиска брачного партнера».
Один из таких сертифицированных сервисов — Tapple, самое популярное в Японии приложение для знакомств. В декабре прошлого года префектура Кочи заключила с ним партнерское соглашение, направленное на продвижение безопасных онлайн-знакомств.
Представитель префектуры пояснил, что годовой членский взнос составляет чуть более 20 тыс. иен, поэтому субсидия покрывает большую часть этих расходов. По завершении года планируется провести опрос среди пользователей, чтобы оценить эффективность программы.
Ранее аналитики дейтинг-сервиса Twinby сообщили, что в каждой третьей паре, образовавшейся на сайте знакомств, женщина старше мужчины. Согласно исследованию, почти в 30% случаев женщина оказывается старше мужчины. При этом 40% мужчин в принципе допускают отношения с женщинами старше на пять и более лет, а 25−30% женщин готовы встречаться с мужчинами младше (до пяти лет разницы).
