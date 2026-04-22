В Японии начали платить одиноким за установку приложений для знакомств

Ранее аналитики дейтинг-сервиса Twinby сообщили, что в каждой третьей паре, образовавшейся на сайте знакомств, женщина старше мужчины. Согласно исследованию, почти в 30% случаев женщина оказывается старше мужчины. При этом 40% мужчин в принципе допускают отношения с женщинами старше на пять и более лет, а 25−30% женщин готовы встречаться с мужчинами младше (до пяти лет разницы).