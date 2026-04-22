ГЖД запустила дачные электрички в Арзамасском направлении с 22 апреля

Горьковская железная дорога запустила дачные пригородные поезда в Арзамасском направлении с 22 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.
С сегодняшнего дня начал курсировать поезд, следующий по маршруту Нижний Новгород — Сережа — Нижний Новгород. С 25 апреля запустят еще три состава, которые будут ходить из столицы Приволжья до станций Суроватиха и Окская.
С 27 апреля для пассажиров будет доступна еще одна дачная электричка от проспекта Гагарина до Суроватихи и обратно, а с 29 апреля — поезд между станциями Кустовая и Суроватиха.
