ГЖД запустила дачные электрички в Арзамасском направлении с 22 апреля

Горьковская железная дорога запустила дачные пригородные поезда в Арзамасском направлении с 22 апреля.

Источник: Живем в Нижнем

Горьковская железная дорога запустила дачные пригородные поезда в Арзамасском направлении с 22 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.

С сегодняшнего дня начал курсировать поезд, следующий по маршруту Нижний Новгород — Сережа — Нижний Новгород. С 25 апреля запустят еще три состава, которые будут ходить из столицы Приволжья до станций Суроватиха и Окская.

С 27 апреля для пассажиров будет доступна еще одна дачная электричка от проспекта Гагарина до Суроватихи и обратно, а с 29 апреля — поезд между станциями Кустовая и Суроватиха.

Напомним, нижегородцев пригласили на праздник в честь отправления Поезда Победы 24 апреля. Состав сделает 30 остановок на Горьковской магистрали.